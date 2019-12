Cidades Mulher mata ex-marido com golpes de canivete em Aparecida de Goiânia Um amigo da vítima que estava com ele no momento contou a polícia que ela esperou o ex-companheiro em casa, com a arma escondida na toalha

Uma mulher confessou ter matado o ex-marido com golpes de canivete durante a noite desta quinta-feira (26) no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. Um amigo da vítima que estava com ele no momento contou a polícia que ela esperou o ex-companheiro em casa, com a arma escondida na toalha. Ainda na versão do amigo, a suspeita estaria bêbada e reclamava da saí...