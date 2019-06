Cidades Mulher manda matar namorado PM após saber que ele tinha caso com filha dela Elias Matias Ribeiro, de 49 anos, teve o corpo carbonizado em um canavial; segundo a polícia, a mulher, de 40 anos, teve ajuda de sua outra filha e de um tio no crime

A Polícia Civil anunciou como crime passional a morte do cabo da Polícia Militar Elias Matias Ribeiro, de 49 anos, que teve o corpo carbonizado em um canavial em Araraquara, município do interior de São Paulo. O corpo foi encontrado no banco da frente de um carro em chamas na madrugada desta terça-feira, 4, junto ao colete balístico, arma, carregador e algemas do policial. ...