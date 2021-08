Cidades Mulher fica presa nas ferragens e sofre fratura após acidente na GO-222, em Caturaí Após colidir contra uma camionete e ser socorrida, vítima foi encaminhada para uma UPA em Inhumas

Uma mulher sofreu várias lesões depois de bater o carro contra uma camionete neste sábado (28), na GO-222, no Trevo para Caturaí, no sentido Araçu-Inhumas da pista. As informações são do Corpo de Bombeiros. A condutora do veículo ficou presa às ferragens. Após os bombeiros retiraram a vítima do carro, eles identificaram que a mulher sofreu uma fratura em um dos br...