Cidades Mulher fica inconsciente ao ser agredida a pedradas pelo companheiro em Aparecida de Goiânia Segundo a PM, suspeito estava drogado e com ciúmes da vítima

Uma mulher ficou inconsciente ao ser agredida com golpes de pedra pelo companheiro, na manhã deste domingo (23), na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou em casa sob o efeito de drogas e começou a discutir com a mulher por questões de ciúmes. Durante a briga, ele pegou uma pedra e agrediu divers...