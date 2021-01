Cidades Mulher fica ferida após carro capotar na BR-414, em Anápolis Vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada para o Hospital Municipal e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo

Uma mulher, com aproximadamente 35 anos, ficou ferida após um carro capotar na BR-414, em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h30 nesta terça-feira (5). Chegando ao local, a vítima já estava fora do carro, consciente e com dores pelo corpo. Ela foi levada para o Hospital Municipal e depois conduz...