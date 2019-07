Cidades Mulher fica ferida após cair de carro em movimento em Aparecida de Goiânia A vítima teria sofrido traumatismo craniano e fraturas nos braços e em uma das pernas, informou o Corpo de Bombeiros

Uma mulher ficou gravemente ferida após cair de um carro em movimento, na manhã desta sexta-feira (5), na BR-040, no setor Aeroporto Sul I, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um traumatismo craniano e fraturas nos braços e na perna esquerda. De acordo com os bombeiros, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendi...