Cidades Mulher fica ferida após acidente na GO-020 em Goiânia Vítima ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Uma mulher, de 43 anos, ficou ferida após um acidente na GO-020, nesta terça-feira (5), no Jardins Milão, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma caminhonete, no fim da madrugada quando a parte traseira do veículo foi atingida por um caminhão. Ela perdeu o controle do automóvel e bateu de frente contra um poste. A mulher ficou presa às ferragens e...