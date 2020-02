Cidades Mulher esfaqueada pelo ex-marido no Conselho Tutelar de Bela Vista morre em Goiânia Maria Joicevânia da Silva Rocha, de 22 anos, sofreu os golpes no tórax, abdômen e na perna em dezembro de 2019, mas voltou a sentir dor nos locais atingidos e foi internada no Hospital Alberto Rassi em fevereiro

Uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-marido no dia 12 de dezembro de 2019, dentro do Conselho Tutelar de Bela Vista, morreu na noite da última terça-feira (25), no Hospital Geral de Goiânia (HGG), após complicações nos ferimentos. Maria Joicevânia da Silva Rocha, de 22 anos, que sofreu golpes no tórax, abdômen e na perna, voltou a sentir bastante dor nos locais atingidos e...