Mulher envia mensagem simulando sequestro para fugir com o amante No último dia 7 de agosto, o marido procurou a polícia para registrar o suposto crime

Uma mulher, de 29 anos, vai responder por falsa comunicação de crime ao simular um sequestro para fugir com o suposto amante. No último dia 7 de agosto, o marido procurou a polícia depois de receber uma mensagem dizendo que a sua esposa havia sido sequestrada em Sorocaba, interior de São Paulo. No recado enviado a um parente, a mulher pedia “socorro” e queria o mari...