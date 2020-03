Cidades Mulher encontrada morta em lote baldio de Aparecida de Goiânia foi vítima de esganadura, diz perícia Corpo foi localizado no Jardim Tiradentes, na manhã desta segunda-feira (2), com diversos hematomas e sinais de violência sexual

Exames periciais realizados no corpo de Suane Peres Leão, de 38 anos, encontrada morta na manhã desta segunda-feira (2), em Aparecida de Goiânia, apontaram que ela foi assassinada por esganadura. A informação é do médico legista responsável pela análise. Moradores encontraram a mulher sem vida em um lote baldio da Avenida 21 de Abril, no Jardim Tiradentes, naquele ...