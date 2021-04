Cidades Mulher em garupa de motocicleta morre em acidente em Goiânia O condutor foi levado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Uma passageira de uma motocicleta morreu na tarde deste domingo (11) após acidente na Avenida Osmira Moreira, próximo ao cruzamento com a Rua Arcilia Francisca, no setor Beatriz Nascimento, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima estava com o companheiro na motocicleta sentido bairro Goiá, quando o veículo colidiu com um carro, que es...