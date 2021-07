Cidades Mulher e ex de Lázaro Barbosa prestam depoimento sobre suposta rede de apoio Delegada de Goiânia que conduz investigação veio a Águas Lindas para ouvi-las. Ambas negam colaboração com fugitivo, morto em abordagem policial após 20 dias de fuga

A Polícia Civil tomou o depoimento nesta quinta-feira (8) da mulher de Lázaro Barbosa de Souza, Luana Cristina, e da ex dele, Ellen Vieira. Após a morte dele, no dia 28 de junho, em uma abordagem policial, as investigações seguem para saber se havia ou não uma rede de apoio para Lázaro, acusado de uma série de crimes violentos, como roubo, homicídio e latrocínio. Os depoim...