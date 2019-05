Cidades Mulher diz ter sido espancada por seguranças da casa noturna Villa Mix De acordo com o relato da jovem, ela foi agredida com socos e chutes pelas funcionárias, que só pararam quando Taynara fingiu desmaio

Uma empresária do ramo esportivo afirmou ter sido agredida por seguranças em uma casa Villa Mix, em São Paulo, no último domingo (5). Taynara Diniz, de 29 anos, contou à revista Marie Claire, que cinco mulheres, que trabalhavam na equipe de segurança no local, a levaram para uma sala depois de um desentendimento com um homem desconhecido. De acordo com o relato d...