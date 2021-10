Cidades Mulher diz que foi agredida por homem com punhal por conta de volume de som A comerciante disse que o homem já fez ameaças anteriormente

Monique Matos, disse que foi agredida por homem com punhal por causa do volume da caixa de som que é usada em sua loja, em Bela Vista de Goiás. A agressão aconteceu na última quinta-feira (21) e foi registrada por câmeras de segurança do local. “Corri para a rua e ele continuou a correr atrás de mim tentando me acertar de qualquer maneira com um punhal", explicou a come...