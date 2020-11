Cidades Mulher denuncia que sofreu racismo em bar de Goiânia Sarah Silva relatou que foi ofendida por dono de estabelecimento em que estava na noite do ultimo sábado

“Vim conferir para ver se era gente mesmo ou uma raposa na sua cabeça”. Essas foram as palavras que o dono do tradicional Buteko do Chaguinha, Francisco das Chagas, teria dito, em tom de deboche, para Sarah Silva, na noite de 31 de outubro. Ela estava sentada em uma mesa com amigas e denunciou o racismo que sofreu nas redes sociais. Uma ocorrência será registrada na P...