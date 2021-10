Cidades Mulher denuncia que foi vítima de estupro coletivo durante festa em Águas Lindas de Goiás Policial Militar e dois homens foram presos em flagrante. Outros dois suspeitos são procurados pela Polícia Civil

Uma mulher de 25 anos denunciou que foi vítima de estupro coletivo, no último sábado (9), durante uma festa em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF). Três homens foram presos em flagrante, entre eles o subtenente da Polícia Militar do DF Irineu Marques Dias, de 44 anos. Outros dois homens que teriam participado do crime são procurados. A vítima f...