Mulher de Walter, ex-atacante do Goiás se envolve em acidente na GO-336, em Nova Glória

ex-atacante do Goiás se envolve em acidente na GO-336, em Nova Glória Inglid Lima estava a caminho de Itapaci para visitar familiares. O acidente envolveu quatro veículos

Inglid Lima, esposa do ex-atacante do Goiás Esporte Clube, Walter, sofreu um acidente na tarde desta terça-feira (3), na GO-336, em Nova Glória, no Centro do Estado. O acidente envolveu outros três veículos além do Range Rover Evoque, conduzido por Inglid. Ela saiu ilesa, mas outras duas mulheres, mãe e filha, chegaram a ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (...