Cidades Mulher de paciente de Manaus procura atendimento em Goiânia com sintomas da Covid-19 O marido foi transferido para o Hospital das Clínicas da UFG e ela decidiu viajar por conta própria

Em coletiva nesta desta terça-feira (19), o superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), José Garcia Neto, contou que nesta manhã uma mulher, esposa com um dos pacientes transferidos de Manaus, chegou à unidade e contou que estava com sintomas da Covid-19 e queria ser tratada no local. “Ela não veio através dessa operação, veio p...