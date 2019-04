Vida Urbana Mulher de João de Deus nega saber de armas encontradas na residência do líder religioso Ana Keyla responde a processo, juntamente com o marido, por posse ilegal de armamento encontrado pela Polícia Civil na residência do casal, em Abadiânia

Mulher do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 76 anos, Ana Keyla Teixeira Lourenço, de 40 anos, negou que tivesse conhecimento de armas e munições encontradas em dezembro do ano passado na residência do líder religioso, em Abadiânia, cidade a 80 quilômetros de Goiânia. Na casa, cinco armas foram encontradas em um quarto pela Polícia Civil de Goiás, que c...