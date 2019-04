Vida Urbana Mulher de João de Deus deve ser ouvida pela Justiça em Abadiânia nesta quinta-feira Ana Keila Teixeira prestará esclarecimentos sobre armas e munições apreendidas em uma das residências do casal

Ana Keila Teixeira, mulher do João Teixeira de Faria, de 77 anos, conhecido como João de Deus, deve ser ouvida nesta quinta-feira (4) pela juíza Rosângela Rodrigues, durante uma audiência no Fórum de Abadiânia. O caso é referente a um revólver e 13 munições que foram encontrados em uma das residências do casal em Anápolis, na região central do Estado. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abu...