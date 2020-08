Dois dias após a morte do desembargador do aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO), Norton Hummel, de 80 anos, sua mulher Vânia Lúcia Gonçalves Hummel, 73, não resistiu e também veio à óbito em decorrência da Covid-19. Vânia era advogada e sobrinha do ex-presidente da Federação José Aquino Porto.

Ela estava internada e entubada em um hospital particular da capital e morreu na manhã desta sexta-feira (28). Ainda não há informações sobre o horário e o local do sepultamento.

Em nota, a diretoria do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência Social de Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás (Senalba-GO) e da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (FITEDCA-GO-MT-MS) manifesta profundo pesar pela morte de Vânia. “Rogamos a Deus que dê conforto à família neste momento tão difícil.”

Norton e Vânia deixam três filhos e sete netos.