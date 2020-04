Uma mulher de 75 anos morreu no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana) com suspeita de ter contraído o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pela prefeitura local em sua conta no Intagram na tarde desta quinta-feira (2). Esta seria a nova morte em investigação no Estado por contaminação do Covid-19. Pela manhã, um homem de 62 anos de Bonfinópolis morreu no Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp) também com suspeita da doença.

A prefeitura de Anápolis explica que a paciente é de São Paulo e chegou na cidade no dia 18, a passeio. Ela teria começado a apresentar os sintomas no dia 21, mas procurou três dias depois uma das cinco unidades de referência em coronavírus (URC) criadas pela administração municipal. De lá, ela foi transferida para o Huana no dia seguinte, com quadro de síndrome respiratória aguda grave (Srag).

Boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis informa que na cidade há 4 casos confirmados de novo coronavírus e 63 casos suspeitos sob investigação. Há também outros 22 casos suspeitos que não tiveram coleta para teste.

Em seu perfil nas redes sociais, a prefeitura local explica que aguarda o resultado do exame encaminhado para o Laboratório Estadual de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO) e que os contatos diretos da paciente permanecem em isolamento domiciliar, mesmo sem nenhum sintoma ter aparecido.

O corpo da paciente está sendo sepultado ainda na tarde desta quinta-feira, seguindo protocolos do Ministério da Saúde.