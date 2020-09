Cidades Mulher de 46 anos morre atropelada na Avenida Castelo Branco, em Goiânia O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, afirmou que a mulher apareceu repentinamente em frente ao carro e ele não conseguiu desviar

Na noite da última sexta-feira (4), uma mulher de 46 anos morreu atropelada, na Praça Dom Prudêncio, na Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestaram os primeiros socorros à vítima, mas ela não resistiu. O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, afirmou que a mulher apareceu repentinamente em fre...