Uma mulher de 39 anos morreu na tarde deste domingo (25) após o carro em que estava se envolver em um acidente com outros dois veículos, na BR-060, em Goiânia. Sueli Sousa de Almeida, que estava no banco de passageiro, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de Sueli seguia no sentido Goiânia/ Anápolis quando colidiu com outro veículo e, com a força do impacto, acabou atravessando o canteiro central e novamente colidiu com outro carro, que seguia na direção contrária.

Os três motoristas envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro, e nenhum estava alcoolizado.