Uma profissional da área de saúde, de 38 anos, morreu na manhã deste sábado (4) com o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi comunicada em nota pelo Hospital do Coração onde ela estava internada. A mulher era técnica do Hemolabor e trabalhava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo.

De acordo com a nota, ela foi internada na unidade no dia 30 de março e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com ventilação mecânica. Consta no comunicado ainda que a profissional de saúde não possuía nenhum tipo de comorbidade.