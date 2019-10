Na tarde deste domingo (13), uma mulher de 35 anos morreu após levar um choque elétrico em uma máquina de lavar na zona rural de Sobral, no Ceará. Fabiana Lucas já chegou sem vida ao Hospital Municipal de Senador Carlos Jereissati , no município de Mucambo.

As informações de uma das funcionárias do hospital revelam que a vítima chegou com marcas de queimaduras nas mãos e braços. A equipe médica até tentou reanimar Fabiana, porém ela não respondeu aos estímulos.

Fabiana estava na casa dos pais quando foi até o quintal colocar roupas na máquina de lavar e não voltou mais. Até que a mãe foi procurá-la e a encontrou caída, próximo à máquina.

A vítima trabalhava em um colégio em Sobral, que divulgou nota de pesar pelo falecimento.