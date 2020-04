Cidades Mulher de 33 anos e bebê morrem no Setor Bueno Vítimas morreram no local. Causa ainda não foi divulgada. Polícia Militar e Bomberios foram acionados

Uma mulher de 33 anos caiu do 32º andar de um prédio no Setor Bueno, em Goiânia. Ela estava com um bebê de sete meses no colo. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30 desta sexta-feira (17). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local neste momento, mas já foi constatada a morte tanto da mãe quanto da criança. A Polícia Civil foi a...