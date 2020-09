Cidades Mulher de 24 anos é assassinada em Hidrolândia Segundo testemunhas, o autor do crime seria o ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento

Uma mulher de 24 anos morreu vítima de feminicídio na noite deste sábado (26), na Rua José Lopes de Oliveira, no Bairro Nazaré, em Hidrolândia. Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 22h, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de arma de fogo. Ao chegar ao local, a vítima identificada com as iniciais J.M.V estava baleada e sem vida. De acordo com ...