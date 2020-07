Cidades Mulher de 23 anos que se envolveu em acidente no Parque das Amendoeiras, em Goiânia, morre no Hugo Neste domingo, acidente ocorreu na Avenida Anápolis. Outros dois ocupantes morreram na hora

Kelly Lacerda Matos, de 23 anos, morreu na tarde deste domingo (26) no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A jovem estava em um Fiat Palio que colidiu com uma árvore na Avenida Anápolis, no setor Parque das Amendoeiras, em Goiânia no período da manhã. Os outros dois ocupantes do carro, Matheus Felipe de Farias, 19 e Romário Silva Souza, 28, morre...