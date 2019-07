Cidades Mulher consegue mudar de nome após comprovar na Justiça que sofria situações vexatórias Vendedora que se chamava Raimunda conseguiu trocar seu nome para Sabrina com o apoio da Defensoria Pública do Estado (DPE-TO)

Uma vendedora de Miracema do Tocantins, a 90 km de Palmas, conseguiu mudar o seu prenome após comprovar na Justiça que sofria situações vexatórias por se chamar Raimunda. Assistida pela Defensoria Pública do Estado (DPE-TO), a mulher agora deve ser chamada de Sabrina, nome que escolheu para ser chamada. Com o apoio da Defensoria, a mulher conseguiu propor uma ação na J...