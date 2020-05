Cidades Mulher confessa ter matado e enterrado corpo do marido em Goiânia Crime ocorreu em 2018, mas só agora ela informou a polícia. A alegação é que a vítima praticava agressões

Uma mulher, de 38 anos, confessou nesta segunda-feira (18) ter matado e enterrado o corpo do marido, no jardim de casa, no Parque Tremendão, em Goiânia. O crime aconteceu no ano de 2018, mas só na tarde desta segunda-feira o corpo foi localizado e desenterrado pelo Corpo de Bombeiros com o auxilio da Polícia Civil. A suspeita alegou, em depoimento, que matou o mari...