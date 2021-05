Cidades Mulher comete série de furtos em lojas do Shopping Flamboyant, em Goiânia, e é presa em flagrante Com a suspeita a polícia encontrou uma mochila com papel laminado, que era utilizada para inibir a ação dos detectores e alarme das lojas

Uma mulher foi presa em flagrante pouco depois de cometer uma série de furtos em lojas do Shopping Flamboyant, em Goiânia. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (12) e todos os produtos foram recuperados. Conforme as informações da Polícia Civil (PC), por meio do 8º Distrito Policial de Goiânia, a suspeita utilizou uma mochila revestida internamente com pa...