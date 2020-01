Cidades Mulher com suspeita de coronavírus em Belo Horizonte chegou da China há 4 dias Paciente seria brasileira de 35 anos que viajou a Xangai; estado de saúde da paciente é 'clinicamente estável'

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais emitiu nota informando que uma mulher de 35 anos está internada num hospital de Belo Horizonte com suspeita de coronavírus. A paciente esteve Xangai, na China, recentemente, e desembarcou na capital mineira no sábado, 18, "com sintomas respiratórios compatíveis com doença respiratória viral aguda", segundo o comunicado. O ...