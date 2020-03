Cidades Mulher com coronavírus segue internada e tem discreta melhora em Brasília Paciente está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)

A paciente do Distrito Federal infectada pelo novo coronavírus segue internada e teve "discreta melhora do quadro respiratório", informou a Secretaria de Estado de Saúde neste domingo (8). A mulher de 52 anos está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. A paciente é o primeiro caso confirmado ...