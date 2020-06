Cidades Mulher com coronavírus faz cesária de emergência em Catalão Gestante deu à luz a menino de 1,4 kg. Bebê está internado para ganhar peso

Em Catalão, no Sul do Estado, uma mulher de 34 anos que precisou fazer uma cesariana às pressas por causa de insuficiência respiratória, um dos sintomas da Covid-19, teve alta do Hospital São Nicolau na última segunda-feira (8). A então gestante, que prefere se manter no anonimato, deu entrada no hospital no dia 15 de maio e seu estado ficou muito grave, o que levou o c...