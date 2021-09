Cidades Mulher cai de bicicleta após homem dentro de carro passar a mão nela; veja vídeo O momento foi registrado por uma câmera de segurança e compartilhado pela própria ciclista nas redes sociais

Foi preso nesta terça-feira (28) o homem suspeito de passar a mão em uma ciclista enquanto ela pedalava, em Palmas, na região sul do Paraná. A mulher caiu após ser vítima da importunação sexual e se feriu. O caso aconteceu no domingo (26) e foi registrado por uma câmera de segurança da região. A própria ciclista divulgou as imagens em seu perfil no instagram. Após a importuna...