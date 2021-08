Cidades Mulher acusada de matar companheira é julgada em Goiânia Vítima foi morta a facadas em junho de 2018

Maria Pureza Angélica de Santana é julgada, nesta segunda-feira (16), no Fórum Criminal de Goiânia. Ela foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pela morte da companheira Irineuza Aparecida dos Santos Santana. A vítima foi morta a facadas no Residencial Senador Albino Boaventura, em junho de 2018. Segundo a denúncia do MP, Maria Pureza e Irineuza viviam...