Cidades Mulher é resgatada após cair da Marginal Botafogo, em Goiânia Vítima, de cerca de 30 anos, teve suspeita de ferimento em membro inferior, mas estava consciente

Uma mulher, de cerca de 30 anos, foi resgatada após cair da Marginal Botafogo, no Setor Vila Nova, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cororação foi acionada por volta das 14 horas para atender a uma ocorrência de queda em altura. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima caída no interior do córrego. Segundo os bom...