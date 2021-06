Cidades Mulher é presa suspeita de transportar 50 kg de maconha em Cristalina A detida estava em um ônibus que fazia o trajeto São Paulo a Palmas

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (23) suspeita de transportar 50 quilos de maconha em uma mala em Cristalina, no Entorno do Distrito Federa (DF). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita estava em um ônibus que fazia o trajeto São Paulo a Palmas. Na BR-040, o veículo foi parado por policiais, que estavam com cães farejadores, e os a...