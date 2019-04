Vida Urbana Mulher é presa suspeita de planejar e pagar R$ 5 mil pela morte do ex-marido em Goiânia Com a ajuda do atual namorado, ela teria pagado o valor a dois motoristas de aplicativo para executarem e sumirem com a vítima

A Polícia Civil apresentou nesta quarta-feira (3) quatro suspeitos de planejar e executar o assassinato do motorista Marcelo Oliveira, de 42 anos, no último dia 25 de março. De acordo com a Polícia, o crime teria sido planejado pela ex-mulher de Marcelo, Kelley Ramos Fernandes de Oliveira, e seu atual namorado, Sebastião Jahnsen Mendes Pimentel. Juntos, eles teriam p...