Cidades Mulher é presa suspeita de matar companheiro com golpe de faca em Itapaci A vítima chegou a ser atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Uma mulher, de 45 anos, foi presa suspeita de matar o companheiro, de 46 anos, com uma facada durante uma briga, na tarde deste domingo (5) no setor Jardim Presidente, em Itapaci, no Centro do Estado. Os dois teriam ingerido bebidas alcoólicas dentro de casa quando começaram a discutir. Durante a briga, a mulher pegou uma faca e golpeou o peito da vítima. Francisco Javier Mole...