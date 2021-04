Cidades Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do “falso aluguel” em Águas Lindas de Goiás Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência da investigada, na região do Sol Nascente, Distrito Federal, onde foram apreendidos vários objetos e documentos

Uma mulher de 23 anos foi presa em Águas Lindas de Goiás, na terça-feira (6), suspeita de aplicar o golpe do “falso aluguel”. Thaynara Figueiredo possui diversas passagens criminais por falsificação de registro civil para recebimento do auxílio emergencial. Ela foi recolhida ao cárcere e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil,...