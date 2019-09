Cidades Mulher é presa por explorar sexualmente de uma adolescente de 15 anos, em Anápolis A suspeita do crime é dona de um prostíbulo às margens da BR-414

Uma mulher de 47 anos foi presa, na tarde desta quinta-feira (5), por exploração sexual de uma adolescente de 15 anos em um prostíbulo às margens da BR-414 no Jardim Promissão, em Anápolis, no Centro do Estado. O caso foi descoberto pelo Conselho Tutelar após algumas denúncias. A proprietária do estabelecimento, Alcione Aparecida da Penha confessou ter acolhido a vítima e...