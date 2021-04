Cidades Mulher é presa pela quinta vez por tráfico de drogas em Goiatuba A suspeita foi encaminhada para a Unidade Prisional de Corumbaíba

Uma mulher de 28 anos foi presa, na última quinta-feira (22), no município de Goiatuba, no sul do Estado, suspeita de praticar o crime de tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Civil, esta seria a quinta vez que a mulher teve a prisão decretada. Após diligências, a polícia apurou que, mesmo com as passagens anteriores, a mulher continuava atuando no trá...