Cidades Mulher é presa em Rio Verde quase 5 anos depois de matar o marido para ficar com seguro de vida Foragida desde o ocorrido, mulher foi encontrada pela polícia em uma quitinete do atual namorado

Uma mulher que foi condenada por matar o marido para ficar com o dinheiro do seguro de vida foi presa nesta quinta-feira (23), em Rio Verde, no Sudoeste goiano. O crime ocorreu em 2015, na cidade de Cezarina, e a suspeita foi condenada a 15 anos de prisão depois de tentar resgatar o dinheiro. O subcomandante da Companhia de Policiamento Especial (CPE) da Polícia Milita...