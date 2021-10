Cidades Mulher é presa em flagrante transportando 16 kg de pasta base de cocaína em Aragarças A droga foi embarcada em Cuiabá e seria levada para Goiânia

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante, na manhã de quarta-feira (6), transportando 16 quilos de pasta base de cocaína no interior de um ônibus interestadual que fazia a linha Cuiabá, no Mato Grosso, a Goiânia. A prisão foi feita em Aragarças, no Estado de Goiás. Segundo a Polícia Militar, a ação é resultado do trabalho realizado pelo setor de Inteligência da ins...