Cidades Mulher é presa em flagrante por furtar cachorro de raça da vizinha no Jardim Goiás, em Goiânia Depois que a dona anunciou nas redes sociais que havia perdido o animal, suspeita passou a extorquir e pedir dinheiro para devolvê-lo

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (6), depois de furtar um cachorro da raça husky siberiano da vizinha, no setor no Jardim Goiás, em Goiânia. Conforme as informações da Polícia Civil (PC), o furto ocorreu no dia 29 de abril e a dona registrou o ocorrido no dia 1º de maio, mas ela já havia anunciado pelas redes sociais o sumiço do animal. A suspei...