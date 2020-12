Cidades Mulher é presa em Abadia de Goiás depois de matar o marido a tiros Crime ocorreu depois de discussão do casal. Ela foi presa com duas armas de fogo

Uma mulher foi presa na noite desta quinta-feira (3) em Abadia de Goiás depois de matar o marido. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi informada sobre o ocorrido e foram até o Parque São Dimas. Lá constataram que o casal discutia quando a mulher atirou no marido. Ele morreu no local. Foram realizadas diligências e os militares conseguiram localizar e pren...