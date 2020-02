Cidades Mulher é presa dentro de hospital em Rio Verde Motorista foi detida por embriaguez ao volante. Ela perdeu o controle da direção na BR-060 e precisou ser atendida em uma UPA

Na manhã desta segunda-feira (17), uma mulher de 25 anos foi presa dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. José Póvoa Mendes, de Rio Verde, por dirigir embriagada. Ela se envolveu em um acidente na BR-060. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem perdeu o controle do carro, saiu da pista e foi parar dentro de um matagal. Com o impacto, ela so...