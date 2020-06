Cidades Mulher é presa com dois quilos de haxixe em Hidrolândia Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava armazenada em suas bagagens

Uma mulher de 25 anos foi presa, na noite de sexta-feira (26), com dois quilos de haxixe na BR-153, em Hidrolândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava armazenada em suas bagagens. A mulher viajava em um ônibus coletivo e, de acordo com o que contou à polícia, teria pegado a droga em Toledo, no Pará, para levar a Goiânia. Ela disse, ainda,...